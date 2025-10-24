今回ご紹介するのはセリアのキッチングッズ売り場で見つけた掃除グッズ！シンクを掃除したり、食器のつけ置き洗いをしたいときにあると便利な、排水口止水ふたです。専用アイテムがなくても、ビニールに水をためるというライフハックもありますが、地味に手間がかかるもの。これがあればすぐに水ためられるので便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：排水口キッチン止水ふた 16cm価格：￥110（税込）対応サイズ：直