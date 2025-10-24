³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤Á¤â¤Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¤¿¤Ã¤Á ¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!! vol.1¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª2026Ç¯2·î¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ï¤é·¿¤«¤é¿Í·¿¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ù ¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥°¥Ã¥º¡Ø¤â¤Á¤â¤Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Ã¤Á ¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!! vol.1¡Ù  ¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2