¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ(23Æü)¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢DeNA¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¹ç¤ï¤»¤Æ6Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ´12µåÃÄ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¾¯¿Í¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤ÎÆþ»¥¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¥¹ç¤Î¤¹¤¨¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£1½äÌÜ»ØÌ¾¤Î2²óÌÜ¤ÎÆþ»¥¤ÇÀÄ³ØÂç¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·