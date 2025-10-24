◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、楽天は本指名・育成合わせて選手12名を指名しました。ドラフト1位は花園大・藤原聡大投手。単独1位指名で交渉権を獲得しました。藤原投手について楽天は、「最速154km/hのストレートとキレ抜群のスライダーが魅力の近畿地区大学生No.1投手」と評価しています。ドラフト2位は早稲田大・伊藤樹投手。伊藤投手は2年連続侍ジャパン大学代表に選出されていま