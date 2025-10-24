·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¸½¶â150Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¹ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤àÃËÀ­¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¶â¤òÁÜºº°÷¤ËÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â150Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë