近頃のダイソーは、キャラクターグッズが豊富に並んでいますよね。先日売場を覗いてみると、ダイソー商品とは思えないレベルの、ミッキーデザインのトートバッグが販売されていました。値段をバラしたら驚かれること間違いなし。高クオリティで大容量なアイテムですよ♪早速ご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トートバッグ（ミッキーマウス）価格：￥550（税込）サイズ（約）：32cm×14.5cm×29.5cm販売ショ