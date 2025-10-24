¹â»Ô¼óÁê¤Ï24Æü¸á¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹â¶¶Þ­µ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·²¼¤ÇÌîÅÞ¤È¤É¤¦¹ç°Õ¤Ç¤­¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï24Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Ç½¢Ç¤¸å½é¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊª