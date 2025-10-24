今回ご紹介するのは、ダイソーで購入した「オールスキンクリーム」。50g入りで税込110円とお手頃ながら、シアバターやナイアシンアミド、茎エキスなど、保湿成分がしっかり配合されています。使いやすさ抜群で、今ではすっかり冬のマストアイテムに！実際の使用感を詳しくお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香