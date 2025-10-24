ソラシドエアとJR九州は、JR九州のD＆S列車「36ぷらす3」を用いたコラボレーションを、10月1日から2026年2月28日まで実施する。期間中にソラシドエアを利用し、「36ぷらす3」の金曜日ルート「黒の路（鹿児島中央〜宮崎間）」、土曜日ルート「緑の路（宮崎空港・宮崎〜大分・別府間）」に乗車した人に、「ソラシド ソラスープ（個包装）」と「36ぷらす3」オリジナルステッカー5枚セットを数量限定で配布する。受取は機内誌「ソラタ