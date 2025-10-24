かつてドジャースを率いた経験を持つ名物コーチが大谷への見解を披露した(C)Getty Images“伝説”を作った男、大谷翔平（ドジャース）。球界屈指のパワーヒッターである彼をいかに封じ込めるか。32年ぶり3度目の世界一を目指すブルージェイズにとって、大願を成就させるうえで大きな課題となる。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック今ポストシーズン全体の成績は打率.220と決して振るっている