¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤âÅ·Æ¸»Ô¤äÄá²¬»Ô¤Ç¤â¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¹ñÄ®¤Ç¤Ï¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÏ·Ü¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿ÃÏ·Ü¡×¤¬¥¯¥Þ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥Þ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë°ìÉô»Ï½ª¤ò¥«¥á¥é¤¬¡Ä¾®²°¤Î¶âÌÖ¤òÇË¤ê¿ÊÆþ¡Ê»³·Á¡¦¾®¹ñÄ®¡Ë ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾®¹ñÄ®¤ÎÄ»¾®²°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¾®¹ñÄ®³ð¿å¤ÎÇÀ²È¤ÎÄ»¾®