º£Ç¯¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥º¥Î¤ÎÌ¾¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ö¥â¥ì¥ê¥¢¡×¡£6·î1Æü¤Î¡Ö¥â¥ì¥ê¥¢¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ì¥ê¥¢ 2 JAPAN¡Ù¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥â¥ì¥ê¥¢¡×¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃå¤ë¡£¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¦¥§¥¢¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢40¼þÇ¯µ­Ç°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬10·î16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÁ´À¤³¦100Ãå¸ÂÄêÀ¸