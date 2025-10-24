社会に貢献している団体の活動に役立ててもらおうと、県内最大の労働団体＝連合山口が寄付金を贈りました。「連合山口・愛のカンパ」が贈られたのは防府市のグリーフサポートやまぐちと周南市の「地域もりあげ隊」で、それぞれ30万円が贈られました。「地域もりあげ隊」として活動する周南市の美容師＝杉本智子さんはきもの文化を広めようと移動式の「ドレッサートラック」で地域の祭りなどに赴き、無料でこども