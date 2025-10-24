Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê24Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿È¯¤·¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ700±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ657±ß51Á¬¹â¤Î4Ëü9299±ß12Á¬¡£TOPIX¤Ï21.59¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3275.37¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤ÈÈ¯