明日25日(土)は太平洋側を中心に雨が降り、局地的に激しい雨が降るでしょう。明後日26日(日)は北日本や東日本を中心に雨で、北海道では雨や風が強まり荒れた天気となるおそれがあります。土日は低気圧や前線の影響を受ける明日25日(土)と明後日26日(日)は、日本付近は低気圧や前線の影響を受け、広い範囲で雨となりそうです。明日25日(土)は、南西諸島付近から日本の南にかけて前線が停滞し、前線上に低気圧が発生する見込みです。