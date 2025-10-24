日本サッカー協会は10月23日、公式YouTubeチャンネル『JFATV』に最新動画を投稿。「長谷川唯キャプテン半年ぶりの代表活動へ。強豪国との2試合に臨む欧州遠征｜【#TeamCam】vol.1｜なでしこジャパン」と題した舞台裏に迫る密着動画を公開した。【映像】清水梨紗＆遠藤純が仲間と感動ハグ欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間の10月25日にイタリア女子代表、29日にノルウェー女子代表と国際親善試