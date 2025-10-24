¡þÂîµåWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥í¥ó¥É¥ó2025¡Ê10·î21Æü¡Á26Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡ËÂîµå½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç1²óÀï¤«¤é¤¤¤­¤Ê¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÁáÅÄ¡õ°ËÆ£¥Ú¥¢(À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°51°Ì)¤Ï1²óÀï¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¦¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¥Ú¥¢¤È·ãÆÍ¡£1¥²¡¼¥à¤º¤Ä¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤¿Âè3¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤ºÄ¥ËÜ¡õ¶¶ËÜ¥Ú¥¢¤¬11-7¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¡£Â³¤¯Âè4¥²¡¼¥à¤Ï°ËÆ£¡¦ÁáÅÄ¥Ú¥¢¤¬¥ê¡¼¥É¤ò