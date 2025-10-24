藍箭鴻縕（雄安）空間科技の衛星スマート製造中間試験基地が22日に完成し、初の雄安製衛星「雄安一号」（鴻鵠技術試験衛星）がラインオフした。中国新聞網が伝えた。この「雄安一号」は河北省雄安新区で初めて生産が完成した衛星であり、雄安新区の宇宙・航空情報産業におけるスマート製造能力が「0から1へ」の大きな飛躍を遂げたことを示し、衛星インターネット産業チェーン企業の集積がさらに促進すると期待されている。（