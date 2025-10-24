今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おつかれごはん#215「お米から作って握った本当の手作り塩むすび」』というりおんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）新米の季節です！新米を食べましょう！「天穂のサクナヒメ」をたくさん遊んできたので、サクナヒメハードモード！その知識をもとに、バケツ稲作に挑戦しました！そしてそのお米をシンプルに塩むすびでいただきましょう！﻿おつかれごはん