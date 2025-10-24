¡ÖÄ¹¤á¤Î¤ª»º¡×»Ò¶¡¤òÊú¤­¤·¤á¤ë1Ëç?µÝ°ú¤¯¥â¥Ç¥ë?¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö10·î7Æü22»þ33Ê¬²ÐÍËÆü40½µ5ÆüÌÜ¿ÈÄ¹50cm    ÂÎ½Å3566g¤Î»Ò¤òÉáÄÌÊ¬ÊÚ¤Ë¤Æ½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇëËÜÉñ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¹