弁護士法違反容疑で警視庁が家宅捜査に入った退職代行サービス「モームリ」（運営会社は株式会社アルバトロス）。『令和退職歌～モームリ～』なる歌を爆音で流しながらアドトラックを都内を走らせるなど、その集客法はとにかくド派手だった。だが、現役弁護士らは「弁護士法に抵触してないか？」「いつか捕まるのでは…」と不安視していたという。 〈画像〉「当社提携の弁護士でしたら55000円にて