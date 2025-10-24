【トロント（カナダ）＝平沢祐】違法な賭博行為に関与したとして、米連邦捜査局（ＦＢＩ）などは２３日、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のヒートに所属する現役選手、テリー・ロジエ被告（３１）やトレイルブレーザーズ監督のチョーンシー・ビラップス被告（４９）らを逮捕、訴追したと発表した。マフィアも絡んだ組織的な事件で、訴追対象者は３０人以上に上る。ＮＢＡは「引き続き関係当局に協力する」との声明を出した