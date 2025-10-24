高市首相は24日午後、国会で就任後初の所信表明演説に臨みます。国会から中継です。高市首相は衆議院の本会議場で午後2時から演説を行います。物価高対策に最優先で取り組む姿勢を強調する見通しです。政府関係者によると、演説ではガソリン税の暫定税率を廃止する法案を今国会で成立させる考えを示すほか、就任会見で表明した電気・ガス代の支援なども打ち出す見通しです。裏付けとなる補正予算案を臨時国会に提出することを表明