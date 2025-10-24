£Ê£Ò£Á¤Ï£±£°·î£²£´Æü¡¢Âè£´£µ´ü¶¥ÇÏ³Ø¹»µ³¼ê²ÝÄø¤ÎÆþ³Ø»î¸³¹ç³Ê¼Ô¡ÊÃËÀ­£·¡¢½÷À­£²¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±£¹£µ¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÀÐ¿À¿¼°ìµ³¼ê¡áÈþ±º¡á¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¶µ®¤µ¤ó¡¢¸Þ½½ÍòÍºÍ´µ³¼ê¡áÈþ±º¡¦ÅÄÂ¼¹¯¿Î±¹¼Ë¡á¤ÎÂ©»Ò¡¦Íã¤µ¤ó¤é¡¢£¹¿Í¤¬¹ç³Ê¡£Î¶µ®¤µ¤ó¤Ï·»¤Î¿¼Æ»µ³¼ê¤ËÂ³¤¯µ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÍèÇ¯£´·î¤ËÆþ³ØÍ½Äê¡£¹ç³Ê¼Ô¤ÈÇ¯Îð¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¸Þ½½ÍòÍã¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤Ä¤Ð¤µ¡¢£±£µ¡ËÀÐ¿ÀÎ¶µ®¡Ê¤¤¤·¤¬¤ß¡¦¤ê¤å