◎「大阪みなづき野球協会３年生お別れ大会」（１９日・兵庫県西宮市・ビーコンパークスタジアム）◆中学３年生の部▽準決勝みなづきホークス３―２みなづきジャイアンツ大阪みなづき野球協会所属の６チーム（池田、大阪柴島、大阪此花、大阪都島、北大阪、豊中）による「お別れ大会」が行われ、卒団する中学３年生が４チームに分かれてボーイズラストゲームを楽しんだ。みなづきホークスは高野（北大阪）が準決勝でヒー