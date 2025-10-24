◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部▽準々決勝枚方ボーイズ１１−１京都嵐山ボーイズ枚方の投打が、がっちりかみ合った。初回に中越え三塁打した伊井が、近藤の遊ゴロの間に先制ホームイン。３回は小池の左中間３点三塁打、４回には高福の左前適時打などで５点ずつ奪いリードを広げた。和歌山との２回戦では、わずか１安打。辛くも勝ったが、試合