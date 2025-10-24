◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部▽準々決勝金岡ボーイズ３−２大阪都島ボーイズようやく目覚めた主砲の活躍で１点差を勝ち切った。「４番にやっとタイムリーが出てくれた」。金岡・和田監督が喜んだのは中野の２安打。初回無死満塁で左前へ先制２点打し、２回２死二塁でも中前打。２本目は走者が本塁憤死となったが、好機で期待に応えた。「何