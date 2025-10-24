俳優の稲垣吾郎が、１２月３１日にテレビ東京系で放送される「東急ジルベスターコンサート２０２５―２０２６」の司会を務めることが発表された。大みそかの風物詩としてなじみのある同番組は、今年で３１回目を迎える。初めて司会に抜てきされた稲垣は「歴史ある番組にお声がけいただき、クラシック好きとして本当に光栄に思います」とコメント。「年越しの瞬間をお客さまと迎えられるという、希少な経験に、今からワクワク