巨人に育成５位で指名されたオイシックスの安打製造機・知念大成外野手（２５）は「期待していなかったので、指名された瞬間の３秒は夢のようでした」と歓喜の瞬間を振り返った。昨年はイースタンの首位打者に輝きながらも指名漏れ。だが悔しさをバネに、７月のフレッシュオールスター（丸亀）では決勝の２ランを含む２安打を放ち、ＭＶＰに輝いた。打撃もパワーアップし、イースタンでは最多打点と最多安打の２冠を成し遂げた