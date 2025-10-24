デスク「大阪大学特任教授の坂口志文さんがノーベル生理学・医学賞を受賞し、日本の製薬メーカーの時価総額が続伸したようだね」 記者「目立ったのが中外製薬です。受賞が発表された10月6日終値時点の同社の時価総額は12兆円を超え、売上高で3倍強の武田薬品工業の株価（同約6.9兆円）を上回りました。約7.5兆円の第一三共をも抜き去っている状況です」 デスク「どうして中外なの？」 記者「坂口さんが見