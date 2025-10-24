農業機械販売会社の従業員だった男性が、顧客からの激しいカスタマーハラスメント（カスハラ）に遭い、精神疾患を発症して労災9級の後遺症認定を受けた――。 会社側が組織的な対応を怠り、男性1人に対応を押し付け続けた結果、その男性は精神障害に苦しみ、2024年2月に72歳で他界。 遺族が10月23日、会社の注意義務違反を理由に、宇都宮地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。 車内で2時間罵倒、退職届を