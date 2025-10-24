by Web Summit日本時間の2025年10月20日に、Amazon Web Servicesの北バージニア(us-east-1)リージョンで大規模なサービス障害が発生し、世界中のウェブサービスやアプリが一時停止を余儀なくされました。Amazonはその後の調査で、AWSのデータベースサービスであるDynamoDBの自動DNS管理システムに設計上の欠陥があったためだということがわかりました。Summary of the Amazon DynamoDB Service Disruption in Northern Virginia (U