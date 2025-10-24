【マガポケ10周年記念フェア】 開催中 【拡大画像へ】 DMMブックスは、講談社のマンガアプリ「マガポケ」の10周年を記念して、人気作や新作が期間限定で割引や試し読み増量になる「マガポケ10周年記念フェア」を開催している。 「炎炎ノ消防隊」や「五等分の花嫁」、「WIND BREAKER」などTVアニメにもなった話題作が対象となっている。 □「マガポケ10周年記念フェア」のページ