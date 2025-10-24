いよいよ出そろった2025年秋ドラマ。近年、ドラマに欠かせないのが芸人たちの存在で、中には本職の役者をしのぐ演技を見せる芸人も少なくない。そこで、全国の男女300人にアンケートを実施。「本職に負けない、演技派だと思う芸人は誰ですか？」【結果一覧】全国男女に聞いた「演技派だと思う」男性芸人ランキングマルチな才能を発揮する男性芸人たち男性芸人のランキングを見てみよう。5位は富澤たけし（51歳）で、16票獲得。