いよいよ出そろった2025年秋ドラマ。近年、ドラマに欠かせないのが芸人たちの存在で、中には本職の役者をしのぐ演技を見せる芸人も少なくない。そこで、全国の男女300人にアンケートを実施。「本職に負けない、演技派だと思う芸人は誰ですか？」【結果一覧】全国男女に聞いた「演技派だと思う」女性芸人ランキング「演技派だと思う」女性芸人TOP5女性芸人のランキングを見てみよう。8票獲得で、5位は福田麻貴（37歳）。お笑