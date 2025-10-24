²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤Î¡È´ñÀ×Åª²óÉü¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸µµ¤¤ËÆ°¤­²ó¤ëÉ¹Àî¤­¤è¤·¤Î°¦¸¤¤¿¤Á5É¤¤Î¸¤¤ò»ô¤¦°¦¸¤²È¤ÎÉ¹Àî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¥ß¥ë¥¯¡Ê14¡Ë3Æü¤¬»³¤À¤Ã¤¿Èà¤¬´ñÀ×Åª¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹À¸¤­¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ°²è¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤Ý¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤½¤¦¤Ë±Â¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤­²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£