¤­¤Î¤¦¡Ê23Æü¡ËÌë¡¢ºë¶Ì¸©¾¾ÉúÄ®¤ÎÏ©¾å¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À­¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¡¢Æ¬¤Ê¤É¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ35ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ËÌ³ë¾þ·´¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦À¶¿å»ËÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¾¾ÉúÄ®¤Î¸©Æ»¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç½ÕÆüÉô»Ô¤Ë½»¤à22ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¤¬Æ¬