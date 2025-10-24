【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 3ー1 デンソーエアリービーズ（10月19日・女子第2節）【映像】リベロが腰砕けの魔球サーブあまりにも予測不能なサーブが炸裂し、リベロはまるで腰砕けのようにガクッとリアクション。場内は拍手喝采となった。大同生命SVリーグの女子第2節で、デンソーエアリービーズは敵地でAstemoリヴァーレ茨城と対戦。追いかける試合の終盤、ビッグプレーが飛び出した。デンソーが第4セットを11―18と