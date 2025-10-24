10月23日のプロ野球ドラフト会議で、徳島インディゴソックスからは篠粼 国忠投手が中日から3位で指名されるなど、育成も含めて5人が指名されました。13年連続の指名です。「中日 篠粼 国忠」（外谷アナウンサー）「篠粼 国忠投手中日ドラゴンズから3位での指名です」篠粼 国忠投手は東京都出身の20歳。インディゴソックス2年目で、身長193cmから繰り出すストレートは最速157キロと、スケ}