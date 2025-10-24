挨拶をしても無視されることってありますよね……。今回は、幼稚園の送り迎えで起きた出来事をご紹介します。自分の方が上だから？「幼稚園の送り迎えに行くと、絶対に挨拶を返してくれないママさんがいます。取り巻きのママたちがいて、いかにもボスママといった雰囲気の人。何か気に障ることしたのかなと思いつつ、会ったらちゃんと挨拶するようにしていました。それでも、ボスママは目が合ったとしてもガン無視。ある日、色々あ