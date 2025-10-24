24Æü¤â¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24ÆüÄ«¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¥«¥­¤ÎÌÚ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤¬Î×»þµÙ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»¿Í¤Î½÷À­¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Î±Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥­¤ÎÌÚ¤Î¾å¤ÇÆ°¤¯¥¯¥Þ¡£¸½¾ì¤Ï½©ÅÄ»ÔÊÝ¸ÍÌîÃæÄ®¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£24Æü¸áÁ°6»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À­¤¬¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Î¥«¥­¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤È70