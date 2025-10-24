『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ第4節は、全7カードが2連勝または2連敗という結果に終わった。点差が大きく開いた試合もあれば、紙一重の勝負も多く、第5節も熱戦が期待される。 ライジングゼファー福岡と信州ブレイブウォリアーズの対戦は、今節屈指の好カードとなりそうだ。開幕2戦目から3連敗を喫していた福岡は、前節GAME2で昇格組の岩手ビッグブルズとの接戦を