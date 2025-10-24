10月31日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ハロウィンマンとくろバラじょおう』きょうは、たのしい、ハロウィーン！カバおくんたちも、とっても、たのしみにしているんだよ！でも、そこへ、ばいきんまんが、くろバラじょおうを、つれて、やってきた！ステキな、かざりが、まっくろに、なっちゃった！みんなで、たのしい、ハロウィーンを、とりもどそう！ほかに…『コキンちゃんとかぜこぞう』ドキンちゃんに、