【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月12日22時30分より『MUSIC EXPO 2025』（NHK総合）が放送されることが決定した。 ■アジアからグローバルに活躍する豪華アーティスト12組が届ける夢のステージ！ 2023年から放送されている『MUSIC EXPO』。2025年は、11月3日に、世界を舞台に活躍するアーティストが東京ドームに集結して一夜限りのスペシャルライブを行う『MUSIC EXPO LIVE 2025』の