24日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比657.51円（1.35％）高の4万9299.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は823、値下がりは703、変わらずは84。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を168.35円押し上げ。次いでＳＢＧ が164.65円、東エレク が70.71円、ＴＤＫ が30.56円、リクルート が23.54円と続いた。 マイナス寄与度は13.94円の押し下げで中外薬 がトッ