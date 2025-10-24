24日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数652、値下がり銘柄数645と、売り買いが拮抗した。 個別ではアウンコンサルティング、テクニスコ、エブレンがストップ高。ケミプロ化成、ビート・ホールディングス・リミテッドは一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、林兼産業、北海道コカ・コーラボトリング、日本調理機、テクノフレックスなど35銘柄は年