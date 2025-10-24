憧れの仕事に就いて、忙しくも充実した日々を過ごしていた30代の女性。しかし、仕事で小さなミスをしたことがきっかけで、転がるように体調が悪化して働けなくなってしまった。この記事の画像を見る病気を患い、仕事を退職。結婚して専業主婦になった女性は、社会から外れて普通の生活もままならないことから、「自分に自信が持てない」毎日を送っていた。そんな日々を変えるきっかけとなったのは、毎日の普通の料理だった。