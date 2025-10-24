モスフードサービスが展開するハンバーガーショップ「モスバーガー」のアイテムが、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじ「一番くじ」に登場する。【写真】モスバーガー「一番くじ」グッズイメージ『一番くじ モスバーガー 2』が11月1日より、一部モスバーガー店舗で販売するほか、ローソン、デイリーヤマザキ、その他のコンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで順次発売となる。