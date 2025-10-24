¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ11Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£1½äÌÜ¤Î1²óÌÜ¤ÎÆþ»¥¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï·òÂç¹âºê¹â¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î2µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¥¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤âÅö¤¿¤ê¥¯¥¸¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î¸µ¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÙÌÜ¤ÎÆþ»¥¤Ç¤Ï±ä²¬³Ø±à¹â¡¦Æ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹â¹»À¸Áª¼ê¤Î»ØÌ¾¤ò