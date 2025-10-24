「ロックの父」チャック・ベリーの生誕100周年を記念したドキュメンタリー映画『チャック・ベリーブラウン・アイド・ハンサム・マン』より、キース・リチャーズ、ジミ・ヘンドリックス、ブルース・スプリングスティーン、ポール・マッカートニー、チャック・ベリーのダックウォーク姿を捉えた場面写真が公開。併せて、収録楽曲も発表された。【写真】ポール・マッカートニーにジミヘンも！ロック界の伝説だらけの場面写真